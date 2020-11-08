Лондонский Музей мадам Тюссо переодел восковую фигуру кандидата в президенты США Дональда Трампа в костюм для гольфа. Об этом сообщил Twitter-аккаунт музея 7 ноября

«Выборы еще не завершены»: Трамп подает в суд за несоблюдение избирательного законодательства США © AP, Alex Brandon

«Его кампания, возможно, не была такой успешной, как попадание мяча в лунку с первого раза, но теперь Дональд Трамп на пути к тому, чтобы посвящать больше времени своему любимому виду спорта. Поэтому Музей мадам Тюссо в Лондоне переодевает его фигуру в костюм для гольфа, чтобы продемонстрировать его потенциальный гардероб в 2021 году», — говорится в сообщении.

His campaign may not have been a hole in one, but @realDonaldTrump is now on course to dedicate more of his time to his favourite sport as #MadameTussaudsLondon re-dresses his figure in golfing attire to reflect his potential 2021 wardrobe 📷 @PA pic.twitter.com/pGUs8jKOnW — Madame Tussauds London (@MadameTussauds) November 7, 2020

В тот же день телеканал SkyNews обнародовал видео, на котором Трамп играет в гольф в Стерлинге (Вирджиния), пока основные американские СМИ объявляют о победе Джо Байдена на выборах.

Donald Trump plays golf in Sterling, Virginia around the time the news that Joe Biden won the #USElection was announced.



Follow live updates: https://t.co/9UFQKj4s5x pic.twitter.com/mCzS7N0GBI — SkyNews (@SkyNews) November 7, 2020

Ранее Байден объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Перед этим крупнейшие американские СМИ также объявили о победе Байдена в президентской гонке. Он смог набрать 270 голосов в коллегии выборщиков, которые необходимы для победы.

Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения и он намерен отстаивать собственную победу в суде. В воскресенье, 8 ноября, на улицы США вышли сторонники Байдена, празднующие победу, а также сторонники Трампа, протестующие против фальсификации выборов.