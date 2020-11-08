«Выборы еще не завершены»: Трамп подает в суд за несоблюдение избирательного законодательства США
«Выборы еще не завершены»: Трамп подает в суд за несоблюдение избирательного законодательства США
© AP, Alex Brandon
В экспозиции лондонского музея восковая фигура 45-го президента теперь представлена в другом наряде. Вместо делового костюма она облачена в рубашку-поло и клетчатые брюки. Наряд дополняют кроссовки и красная кепка. Рядом стоит сумка с клюшками для гольфа.

«Его кампания, возможно, не была такой успешной, как попадание мяча в лунку с первого раза, но теперь Дональд Трамп на пути к тому, чтобы посвящать больше времени своему любимому виду спорта. Поэтому Музей мадам Тюссо в Лондоне переодевает его фигуру в костюм для гольфа, чтобы продемонстрировать его потенциальный гардероб в 2021 году», — говорится в сообщении.

В тот же день телеканал SkyNews обнародовал видео, на котором Трамп играет в гольф в Стерлинге (Вирджиния), пока основные американские СМИ объявляют о победе Джо Байдена на выборах.

Ранее Байден объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Перед этим крупнейшие американские СМИ также объявили о победе Байдена в президентской гонке. Он смог набрать 270 голосов в коллегии выборщиков, которые необходимы для победы.

Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения и он намерен отстаивать собственную победу в суде. В воскресенье, 8 ноября, на улицы США вышли сторонники Байдена, празднующие победу, а также сторонники Трампа, протестующие против фальсификации выборов.