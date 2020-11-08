Судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко сообщил об ограблении его дома, передает УНН 8 ноября

Активисты привезли виселицу к дому главы КСУ Тупицкого © Facebook, КСУ

При этом судья уверен, что причиной давления на него стал доклад по закону о земельной реформе. Слиденко подозревает в ограблении соседей.

«На меня нападали по одной простой причине: я судья-докладчик по закону о земельной реформе. Это проект решения, который вносит изменения в ряд законодательных актов, которые они называют "земельной реформой"», — заявил он.

По мнению судьи, новшество в законе — это возможность продажи и скупки земельных паев. Слиденко отметил, что является сторонником земельной реформы, но не в том варианте, в котором ее предложила нынешняя власть.

В конце октября стало известно, что Слиденко написал заявление об отставке. По его словам, ему позвонили из Офиса президента и сказали, что если он будет вести себя «неправильно», то у него будут проблемы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны, после чего подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава КСУ. Это связано с решением суда о признании неконституционными ряда положений закона «О предотвращении коррупции», в частности, пункта об уголовной ответственности за недостоверные сведения в электронных декларациях депутатов и чиновников, а также часть контролирующих полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).