«Я думаю, что это (фальсификация — ред.) так широко распространено, что, даже если Байден в итоге будет избран коллегией выборщиков, это ослабит его авторитет как президента. У меня есть чувство, что он будет восприниматься как кто-то, кто на самом деле не выиграл выборы, это были просто выборы, которые отчасти сфальсифицированы. Таким образом, я думаю, это будет небольшой проблемой для него (Байдена — ред.) в будущем, если он будет приведен к присяге как президент», — отметил Блэк.
Он также напомнил, что, хотя основные сети вещания в США и скоординировали свои усилия и выступили с заявлением, что Байден — победитель президентской кампании, по Конституции США СМИ не играют никакой роли в выборе президента, который определяется коллегией выборщиков.
По мнению экс-сенатора, американские СМИ «явно хотели, чтобы Байден победил». При этом Блэк считает, что поскольку выяснилось, что некоторые результаты компьютерного подсчета голосов оказались неверными, то будет необходимость в ручном пересчете этих бюллетеней.
Ранее Байден объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Перед этим крупнейшие американские СМИ также объявили о победе Байдена в президентской гонке. Он смог набрать 270 голосов в коллегии выборщиков, которые необходимы для победы.
Действующий президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения и он намерен отстаивать собственную победу в суде. В воскресенье, 8 ноября, на улицы США вышли сторонники Байдена, празднующие победу, а также сторонники Трампа, протестующие против фальсификации выборов.