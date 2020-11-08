Сообщения о фальсификации на президентских выборах в США ослабят авторитет объявившего о своей победе Джо Байдена как президента. Об этом американский экс-сенатор от штата Виргиния Ричард Блэк сказал в комментарии РИА Новости 8 ноября

Байден уверен, что получит 300 голосов выборщиков © REUTERS, Tom Brenner/File Photo отметил Блэк.

Он также напомнил, что, хотя основные сети вещания в США и скоординировали свои усилия и выступили с заявлением, что Байден — победитель президентской кампании, по Конституции США СМИ не играют никакой роли в выборе президента, который определяется коллегией выборщиков.

По мнению экс-сенатора, американские СМИ «явно хотели, чтобы Байден победил». При этом Блэк считает, что поскольку выяснилось, что некоторые результаты компьютерного подсчета голосов оказались неверными, то будет необходимость в ручном пересчете этих бюллетеней.

Ранее Байден объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Перед этим крупнейшие американские СМИ также объявили о победе Байдена в президентской гонке. Он смог набрать 270 голосов в коллегии выборщиков, которые необходимы для победы.

Действующий президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения и он намерен отстаивать собственную победу в суде. В воскресенье, 8 ноября, на улицы США вышли сторонники Байдена, празднующие победу, а также сторонники Трампа, протестующие против фальсификации выборов.