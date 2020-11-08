Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посоветовал кандидату в президенты США Дональду Трампу оказать сопротивление фальсификации выборов, в том числе и вооруженное. Он написал об этом в своем Telegram-канале 7 ноября

«Выборы еще не завершены»: Трамп подает в суд за несоблюдение избирательного законодательства США © AP, Alex Brandon

«Дональд Трамп, я советую вам сопротивляться… По всем законным голосам вы выигрываете. У вас мощная команда: подайте иски во все суды, заставьте отсечь голоса, пришедшие после дня голосования. Идите в Верховный суд и добейтесь признания вашей победы!.. У американцев есть, чем защищаться, вся Америка вооружена. Поэтому надо защитить интересы американского народа от фальшивок», — призвал Жириновский.

Ранее демократ Джо Байден объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Перед этим крупнейшие американские СМИ также объявили о победе Байдена в президентской гонке. Он смог набрать 270 голосов в коллегии выборщиков, которые необходимы для победы.

Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения и он намерен отстаивать собственную победу в суде. В воскресенье, 8 ноября, на улицы США вышли сторонники Байдена, празднующие победу, а также сторонники Трампа, протестующие против фальсификации выборов.