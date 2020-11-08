По словам политика, любые выборы заканчиваются в день их непосредственного проведения: в США это 3 ноября. Соответственно, любого избирателя, пришедшего на участок на следующий день, по мнению Жириновского, «сочтут за сумасшедшего». То же, по его словам, касается и бюллетеней, присланных по почте: принимаются только те, что пришли до окончания дня голосования, а остальные отправляются в архив.
«Дональд Трамп, я советую вам сопротивляться… По всем законным голосам вы выигрываете. У вас мощная команда: подайте иски во все суды, заставьте отсечь голоса, пришедшие после дня голосования. Идите в Верховный суд и добейтесь признания вашей победы!.. У американцев есть, чем защищаться, вся Америка вооружена. Поэтому надо защитить интересы американского народа от фальшивок», — призвал Жириновский.
Ранее демократ Джо Байден объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Перед этим крупнейшие американские СМИ также объявили о победе Байдена в президентской гонке. Он смог набрать 270 голосов в коллегии выборщиков, которые необходимы для победы.
Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения и он намерен отстаивать собственную победу в суде. В воскресенье, 8 ноября, на улицы США вышли сторонники Байдена, празднующие победу, а также сторонники Трампа, протестующие против фальсификации выборов.