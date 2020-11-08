Проект газопровода «Северный поток-2» столкнется с противодействием администрации нового президента США Джо Байдена. Об этом в комментарии РИА Новости заявил управляющий директор вашингтонской компании Berkeley Research Group и бывший член Федеральной комиссии США по энергорегулированию (FERC) Бранко Терзик

Выборы в США состоялись 3 ноября. По данным агентства Associated Press, Джо Байден набрал голоса 280 выборщиков при необходимых 270, обеспечив себе победу. Сам кандидат от демократов накануне заявил о своей победе. Тем не менее Дональд Трамп намерен оспорить итоги выборов в суде.

«Скорее всего администрация Байдена продолжит прежнюю политику противодействия», — заявил Терзик, отвечая на вопрос, какой будет политика новой администрации Белого дома в отношении российского газопровода.

«Северный поток – 2»: «Газпром» и его партнеры обжалуют польский штраф, а в Германии не ожидают снижения давления США © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.

В октябре США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.