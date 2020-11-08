Выборы в США состоялись 3 ноября. По данным агентства Associated Press, Джо Байден набрал голоса 280 выборщиков при необходимых 270, обеспечив себе победу. Сам кандидат от демократов накануне заявил о своей победе. Тем не менее Дональд Трамп намерен оспорить итоги выборов в суде.
«Скорее всего администрация Байдена продолжит прежнюю политику противодействия», — заявил Терзик, отвечая на вопрос, какой будет политика новой администрации Белого дома в отношении российского газопровода.
«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
В октябре США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.