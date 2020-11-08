Гражданин Йемена попал под следствие на Украине после того, как за рулем Volkswagen Passat, сбил трех человек в центре Харькова. Об этом 8 ноября в Facebook написал замминистра МВД Антон Геращенко

«Аллаху акбар!» вместо «Аллилуйя». Европа меняет ориентацию © AFP, Alberto PIZZOLI Йеменда Хенди Али попали две женщины 49 и 50 лет, а также десятилетний мальчик. Йеменец наехал на пешеходов, когда они стояли на островке безопасности на проспекте Науки.

Пострадавших доставили в больницу с многочисленными переломами и ушибами.

«Судить его будут не только за наезд на пешеходов, но и за хулиганство. Несколько месяцев назад этот иностранный "студент" напал на девушку и избил ее. Ему было предъявлено подозрение по статье "хулиганство". Суд его отпустил под залог в 105 тысяч гривен (287 тысяч рублей)», — сообщил Геращенко.

По словам Геращенко, иностранец в 2016 году временное право на проживание на Украине после того, как стал студентом Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба.

Уголовное дело возбуждено за нарушение правил дорожного движения. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту. За решеткой мигрант может проыести до восьми лет.