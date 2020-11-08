Действующий президент США Дональд Трамп отказался признавать победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах главы государства. Об этом говорится в заявлении Трампа, опубликованном его избирательным штабом 7 ноября

Парадокс американской демократии: президента США назначит суд © AFP, Mark Makela / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Трамп заявил, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений СМИ.

«Мы все знаем, почему Джо Байден спешит ложно выдавать себя за победителя и почему его союзнические медиа так настойчиво пытаются помочь ему: они не хотят, чтобы правда была раскрыта. Простой факт состоит в том, что выборы еще далеко не завершены», — говорится в заявлении президента.

Он также отметил, что, начиная с 9 ноября, его избирательный штаб будет в судах добиваться обеспечения соблюдения избирательного законодательства и определения законного победителя.

Личный адвокат Трампа Руди Джулиани также пообещал подать иск 9 ноября, чтобы оспорить поведение должностных лиц во время выборов в Пенсильвании. По данным ABC News, после того, как предварительный анализ результатов голосования показал, что победа за пост президента в данном штате достанется Байдену, Джулиани, выступая в Филадельфии, стал утверждать, что штаб Трампа лишен возможности наблюдать за обработкой бюллетеней. Он полагает, что дело связано с мошенничеством.

Адвокат также сказал, что штаб Трампа предъявит аналогичные обвинения в других штатах, что может привести к «массовому общенациональному судебному процессу».

«Нас лишили права проверять, является ли хоть один из этих бюллетеней законным. Это неслыханно, это незаконно, неконституционно, и мы подадим иск, чтобы оспорить это», — заявил Джулиани.

Штаб Трампа уже подал в суд несколько аналогичных исков в Мичигане, Неваде и Пенсильвании, и все, кроме одного, были отклонены. В Пенсильвании судья штата приказал должностным лицам, проводящим выборы, позволить наблюдателям приблизиться к сотрудникам избирательных участков, но федеральный судья отказался остановить подсчет голосов.

Старший поверенный Байдена Боб Бауэр признал, что ему еще предстоит столкнуться с судебными исками, которые, по его мнению, могут повлиять на исход выборов. При этом он подчеркнул, что судебные процессы безосновательны.