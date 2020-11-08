По предварительным результатам выборов, Демократическая партия сохраняет контроль над Палатой представителей США. Такие прогнозы обнародовал телеканал CNN 7 ноября

Трамп обвинил демократов в попытке украсть его победу © REUTERS, Jonathan Ernst Отмечается, что, несмотря на перевес в нижней палате Конгресса, демократы все же потеряли здесь по меньшей мере семь мандатов.

Между тем республиканцам удалось завоевать поддержку электората в пригородных районах, на победу в которых рассчитывали демократы. По данным телеканала, это неутешительный результат для Демпартии наряду с вероятностью сохранения контроля республиканцев над Сенатом.

Также республиканцы победили нескольких представителей демократов в округах, которые поддержали Дональда Трампа на президентских выборах: новичка-демократа Кендру Хорн из Оклахомы, Эбби Финкенауэр из Айовы, Джо Каннингема из Южной Каролины и Шочитл Торрес Смолл из Нью-Мексико. Они также одержали преимущество над председателем комитета по сельскому хозяйству Палаты представителей, члена палаты представителей Коллина Петерсона, чей сельский округ Миннесота поддерживал Трампа в 2016 году.

Демократические представители понесли потери, в частности, в Южной Флориде, где их позиции были ослаблены поддержкой Трампа со стороны латиноамериканского электората.

Республиканцы также вернули себе 3-й округ штата Мичиган после того, как проиграли его на прошлых выборах, когда член Республиканской партии Джастин Амаш, ныне либертарианец, покинул партию.

«Мы выиграли не каждую битву, но мы выиграли войну», — заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Ранее демократ Джо Байден объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Перед этим крупнейшие американские СМИ также объявили о победе Байдена в президентской гонке. Он смог набрать 270 голосов в коллегии выборщиков, которые необходимы для победы.

Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения и он намерен отстаивать собственную победу в суде.