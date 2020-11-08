В субботу, 7 ноября, мужчина на улице Кривого Рога в Днепропетровской области бросился с ножом на прохожих, ранив восьмерых и убив двоих людей. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции

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