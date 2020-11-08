«В полицию поступило сообщение о неизвестном мужчине, который [размахивал] ножом на улице в Металлургическом районе. Жертвами нападавшего стали случайные прохожие, которым мужчина нанес многочисленные ножевые ранения. В результате два человека скончались на месте, восемь попали в больницу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что среди раненых есть 8-летний ребенок.
Полиция задержала подозреваемого, им оказался местный житель 1983 года рождения. Против него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве.