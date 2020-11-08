«Еврокомиссия готова к активизации сотрудничества с новой Администрацией [США] и новым Конгрессом», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен.
Она выразила надежду, что с новыми американскими властями Евросоюзу удастся совместно решить такие проблемы, как пандемия коронавируса, изменение климата и вопросы общей безопасности.
I warmly congratulate @JoeBiden and @KamalaHarris for their victory in the U.S. Presidential elections.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 7, 2020
The EU and the USA are friends and allies, our citizens share the deepest of links. I look forward to working with President-elect Biden.
В свою очередь председатель Европарламента Давид Сассоли в своем поздравлении Байдену призвал к возрождению трансатлантических отношений для противостояния вызовам, с которыми в настоящее время столкнулись США и ЕС.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг также выразил надежду, что при президенте Байдене отношения США и Европы улучшатся.
«Лидерство США как никогда важно в непредсказуемом мире, и я с нетерпением жду тесного сотрудничества с избранным президентом Байденом, избранным вице-президентом Камалой Харрис и новой Администрацией для дальнейшего укрепления связей между Северной Америкой и Европой», — заявил Столтенберг.
Президент Франции Эммануэль Макрон, поздравляя Байдена и Харрис, заявил, что для решения текущих задач необходимо проделать большую работу и призвал их «работать вместе». Стоит отметить, что у главы французского государства имелись разногласия с действующим американским президентом Дональдом Трампом, в частности, по вопросам климатической политики.
The Americans have chosen their President. Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris! We have a lot to do to overcome today’s challenges. Let's work together!— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 7, 2020
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также поздравил Байдена и Харрис, подчеркнув, что Соединенные Штаты — самый важный союзник Британии. Он выразил надежду на тесное сотрудничество по приоритетным для обеих сторон вопросам — от изменения климата до торговли и безопасности.
Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris pic.twitter.com/xrpE99W4c4— Boris Johnson (@BorisJohnson) November 7, 2020
Ранее Байден объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Перед этим крупнейшие американские СМИ также объявили о победе Байдена в президентской гонке. Он смог набрать 270 голосов в коллегии выборщиков, которые необходимы для победы.
Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения и он намерен отстаивать собственную победу в суде.