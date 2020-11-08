Байден заявил о своей победе на выборах в США
Байден заявил о своей победе на выборах в США
© REUTERS, Tom Brenner/File Photo
«Еврокомиссия готова к активизации сотрудничества с новой Администрацией [США] и новым Конгрессом», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен.

Она выразила надежду, что с новыми американскими властями Евросоюзу удастся совместно решить такие проблемы, как пандемия коронавируса, изменение климата и вопросы общей безопасности.

В свою очередь председатель Европарламента Давид Сассоли в своем поздравлении Байдену призвал к возрождению трансатлантических отношений для противостояния вызовам, с которыми в настоящее время столкнулись США и ЕС.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также выразил надежду, что при президенте Байдене отношения США и Европы улучшатся.

«Лидерство США как никогда важно в непредсказуемом мире, и я с нетерпением жду тесного сотрудничества с избранным президентом Байденом, избранным вице-президентом Камалой Харрис и новой Администрацией для дальнейшего укрепления связей между Северной Америкой и Европой», — заявил Столтенберг.

Меркель обрадовалась будущему сотрудничеству с Байденом
Меркель обрадовалась будущему сотрудничеству с Байденом
© РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон, поздравляя Байдена и Харрис, заявил, что для решения текущих задач необходимо проделать большую работу и призвал их «работать вместе». Стоит отметить, что у главы французского государства имелись разногласия с действующим американским президентом Дональдом Трампом, в частности, по вопросам климатической политики.   

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также поздравил Байдена и Харрис, подчеркнув, что Соединенные Штаты — самый важный союзник Британии. Он выразил надежду на тесное сотрудничество по приоритетным для обеих сторон вопросам — от изменения климата до торговли и безопасности. 

Ранее Байден объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Перед этим крупнейшие американские СМИ также объявили о победе Байдена в президентской гонке. Он смог набрать 270 голосов в коллегии выборщиков, которые необходимы для победы.

Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения и он намерен отстаивать собственную победу в суде.