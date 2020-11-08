Лидеры ЕС и НАТО обнародовали свои поздравления Джо Байдену по случаю его победы на выборах президента США, призвав к укреплению сотрудничества его страны с европейским сообществом. Об этом 7 ноября сообщило издание Deutsche welle со ссылкой на заявления глав Еврокомиссии, Европарламента и НАТО

Байден заявил о своей победе на выборах в США © REUTERS, Tom Brenner/File Photo Урсула фон дер Лейен.

Она выразила надежду, что с новыми американскими властями Евросоюзу удастся совместно решить такие проблемы, как пандемия коронавируса, изменение климата и вопросы общей безопасности.

I warmly congratulate @JoeBiden and @KamalaHarris for their victory in the U.S. Presidential elections.



The EU and the USA are friends and allies, our citizens share the deepest of links. I look forward to working with President-elect Biden. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 7, 2020

В свою очередь председатель Европарламента Давид Сассоли в своем поздравлении Байдену призвал к возрождению трансатлантических отношений для противостояния вызовам, с которыми в настоящее время столкнулись США и ЕС.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также выразил надежду, что при президенте Байдене отношения США и Европы улучшатся.

«Лидерство США как никогда важно в непредсказуемом мире, и я с нетерпением жду тесного сотрудничества с избранным президентом Байденом, избранным вице-президентом Камалой Харрис и новой Администрацией для дальнейшего укрепления связей между Северной Америкой и Европой», — заявил Столтенберг.

Меркель обрадовалась будущему сотрудничеству с Байденом © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Эммануэль Макрон, поздравляя Байдена и Харрис, заявил, что для решения текущих задач необходимо проделать большую работу и призвал их «работать вместе». Стоит отметить, что у главы французского государства имелись разногласия с действующим американским президентом Дональдом Трампом, в частности, по вопросам климатической политики.

The Americans have chosen their President. Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris! We have a lot to do to overcome today’s challenges. Let's work together! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 7, 2020

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также поздравил Байдена и Харрис, подчеркнув, что Соединенные Штаты — самый важный союзник Британии. Он выразил надежду на тесное сотрудничество по приоритетным для обеих сторон вопросам — от изменения климата до торговли и безопасности.

Ранее Байден объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Перед этим крупнейшие американские СМИ также объявили о победе Байдена в президентской гонке. Он смог набрать 270 голосов в коллегии выборщиков, которые необходимы для победы.

Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения и он намерен отстаивать собственную победу в суде.