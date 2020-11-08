Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Джо Байдена с победой на выборах президента США, о которой написали ведущие американские СМИ. Об этом официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил в своем Twitter-аккаунте 7 ноября

Зеленский поздравил Байдена с победой на президентских выборах США © пресс-служба президента Украины

Отмечается, что она «от всего сердца» пожелала Байдену и будущему вице-президенту США Камале Харрис счастья и успеха. При этом канцлер акцентировала внимание на незаменимости трансатлантической дружбы США и ФРГ в том, чтобы справиться с вызовами времени.

Поздравил Байдена и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

«С вашим президентством связаны надежды бесчисленного количества людей далеко за пределами вашей страны, в том числе и в Германии», — заявил глава государства.

Ранее Байден объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Перед этим крупнейшие американские СМИ также объявили о победе Байдена в президентской гонке. Он смог набрать 270 голосов в коллегии выборщиков, которые необходимы для победы.

Действующий президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения и он намерен отстаивать собственную победу в суде.