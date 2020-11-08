«Я рада будущему сотрудничеству с президентом Байденом», — процитировал он Меркель.
Отмечается, что она «от всего сердца» пожелала Байдену и будущему вице-президенту США Камале Харрис счастья и успеха. При этом канцлер акцентировала внимание на незаменимости трансатлантической дружбы США и ФРГ в том, чтобы справиться с вызовами времени.
Chancellor #Merkel congratulates @JoeBiden and @KamalaHarris. #Election2020 pic.twitter.com/A9Vwy1XYAR— Steffen Seibert (@RegSprecher) November 7, 2020
Поздравил Байдена и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
«С вашим президентством связаны надежды бесчисленного количества людей далеко за пределами вашей страны, в том числе и в Германии», — заявил глава государства.
Ранее Байден объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Перед этим крупнейшие американские СМИ также объявили о победе Байдена в президентской гонке. Он смог набрать 270 голосов в коллегии выборщиков, которые необходимы для победы.
Действующий президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения и он намерен отстаивать собственную победу в суде.