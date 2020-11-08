Бывшие представители Партии регионов не пытаются занять крупные руководящие посты в ДНР/ЛНР в том числе потому, то против этого выступают местные элиты. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк Олег Царев, то из этого ничего не вышло.

«Царев туда пару раз приехал, а местные ему пару раз мягко намекнули, что не очень-то они его там хотели видеть. Они и без него смогут руководить. Думаете, они там ждут Николая Азарова или еще кого-то? Зачем? Им и так хорошо», — пояснил Ищенко.

Политолог пояснил, что руководство республик по сути пришли полевые командиры, которые взяли власть вместе с винтовкой (что нормально для условий гражданской войны), и которые конкурировали за власть даже с друг другом, не говоря уже о бывших регионалах.

Он добавил, что тот же Азаров был премьер-министром режима, который потерпел поражение, а и в Киеве, и в Донецке сформировалась новая власть, которой он не был нужен.

Что касается Виктора Януковича, то в тот момент он был полностью деморализован, перестал бороться за власть и эмигрировал в Россию, где и сейчас не занимается активной политической деятельностью, ограничиваясь лишь парой интервью в год, считает специалист.

Главное же отличие бывших регионалов от руководителей ДНР/ЛНР состоит в том, что бывшие регионалы не теряют надежды вернуться на Украину и снова прийти к власти, а руководители ДНР/ЛНР хотят либо интегрироваться в состав РФ, либо сохранить независимость, заключил собеседник издания.

Полностью с ответами на вопросы можно ознакомиться здесь.