Ведущая и супруга главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко поделилась с подписчиками видео с необычной прогулки. Пост она опубликовала в Instagram на днях

«Пусть это веселое видео поднимет вам настроение. Говорят, что коровки так же, как дельфины и лошади, помогают преодолевать стрессы… и это правда — в который раз убеждаюсь в этом! P.S.: Во время прогулки никто не пострадал…», — написала Марченко.

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«Как же теленочку приятно, что Вы пошли с ним на прогулку… что он так заигрывает с Вами», — написала одна из подписчиц.

Оксана Марченко вела шоу «Х-фактор» на канале СТБ. Замужем за Виктором Медведчуком она с 2003 года, а в 2004 у пары родилась дочь Дарья. От первого брака у ведущей есть сын.