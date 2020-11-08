«Пусть это веселое видео поднимет вам настроение. Говорят, что коровки так же, как дельфины и лошади, помогают преодолевать стрессы… и это правда — в который раз убеждаюсь в этом! P.S.: Во время прогулки никто не пострадал…», — написала Марченко.
Видео действительно получилось веселое, копытное прыгало и бегало по дороге, что вслед за животным стала делать и сама телеведущая
«Как же теленочку приятно, что Вы пошли с ним на прогулку… что он так заигрывает с Вами», — написала одна из подписчиц.
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Доброе утро, друзья! Пусть это весёлое видео поднимет вам настроение. Говорят, что коровки так же, как дельфины и лошади, помогают преодолевать стрессы… и это правда — в который раз убеждаюсь в этом! P.S.: Во время прогулки никто не пострадал…😂 #ОксанаМарченко #делитесьдобром #вмиреживотных
Оксана Марченко вела шоу «Х-фактор» на канале СТБ. Замужем за Виктором Медведчуком она с 2003 года, а в 2004 у пары родилась дочь Дарья. От первого брака у ведущей есть сын.