«Пусть это веселое видео поднимет вам настроение. Говорят, что коровки так же, как дельфины и лошади, помогают преодолевать стрессы… и это правда — в который раз убеждаюсь в этом! P.S.: Во время прогулки никто не пострадал…», — написала Марченко.

Украинская Кардашьян шокировала «голым» постом про собаку - фото
Украинская Кардашьян шокировала «голым» постом про собаку - фото
© Омович/Инстаграм
Видео действительно получилось веселое, копытное прыгало и бегало по дороге, что вслед за животным стала делать и сама телеведущая

«Как же теленочку приятно, что Вы пошли с ним на прогулку… что он так заигрывает с Вами», — написала одна из подписчиц.

Оксана Марченко вела шоу «Х-фактор» на канале СТБ. Замужем за Виктором Медведчуком она с 2003 года, а в 2004 у пары родилась дочь Дарья. От первого брака у ведущей есть сын.    