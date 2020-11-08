Мир стоит на пороге опасных событий, а США мешают объединению человечества перед общей угрозой. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру венгерский политолог Ласло Кемени

Политолог отметил, что, помимо пандемии коронавирусной инфекции, человечество оказалось перед лицом новой угрозы и опасных событий.

По его словам, сейчас «нужно, чтобы Америка… выбрала такого человека, такую идеологию, такую партию, такую программу, что ведёт именно к объединению, соответствует требованиям времени, а не попала бы сама в ситуацию новой гражданской войны».

Самые грязные выборы в истории США © REUTERS, Cheney Orr

«[США] сначала сожрут сами себя. Они не могут победить Китай, не могут военными средствами победить Россию, не могут заставить мир полностью и беспрекословно работать на них, это время уже ушло», — подчеркнул политолог.

Америка должна выздороветь и провести свою перестройку, заключил Кемени. При этом он отметил, что ни Дональд Трамп, ни Джозеф Байден не готовы возглавить курс на перемены в стране.

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