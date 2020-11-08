Белорусский политик Эльвира Мирсалимова прокомментировала экономическую ситуацию в стране в интервью изданию Украина.ру

«Платёжеспособность заметно снизилась, продукты перманентно дорожают. Не хочется, что называется, нагнетать, но следует готовиться к не самым лучшим временам», — предупредила политик.

Белоруссия экономика умирает вне зависимости от забастовок - Суздальцев © РИА Новости, Владимир Трефилов Александр Лукашенко заявил, что «в следующей пятилетке кровь из носу мы выйдем на 500 долларов средней зарплаты» — Ред.)

При этом Мирсалимова подчеркнула, что, поскольку белорусская экономика критически зависима от российских дотаций и хозяйственных связей с РФ, «от ситуации в России и поведения российской стороны во многом зависит, какое будущее ожидает простых белорусских граждан».

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