«Платёжеспособность заметно снизилась, продукты перманентно дорожают. Не хочется, что называется, нагнетать, но следует готовиться к не самым лучшим временам», — предупредила политик.
Она напомнила, что белорусские граждане уже лет пятнадцать слышат мантру про зарплату в «пяцьсот» долларов, но «обещать не значит жениться». (В 2004 году президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «в следующей пятилетке кровь из носу мы выйдем на 500 долларов средней зарплаты» — Ред.)
При этом Мирсалимова подчеркнула, что, поскольку белорусская экономика критически зависима от российских дотаций и хозяйственных связей с РФ, «от ситуации в России и поведения российской стороны во многом зависит, какое будущее ожидает простых белорусских граждан».
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