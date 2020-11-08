Украинская исполнительница в стиле рэп Alyona Alyona показала поклонникам новый клип на трек Dancer. Видео снято совместно с российским шоуменом Александром Гудковым и французским музыкантом и флейтистом Владимиром Кошмаром. Новой работой певица похвасталась на днях в Instagram

Группа Little Big показала в новом клипе, чем закончится 2020 год - видео © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

В клипе исполнительница появляется в образе горничной, которая нравится парню-консьержу, сыгранному Гудковым. На протяжении всего клипа девушка занимается своим любимым делом — бьет посуду.

Видео изобилует необычными эпизодами в стиле Гудкова, например, как консьерж поправляет брюки, глядя на свою возлюбленную.

Это не первая совместная работа артистов, а вот Владимир Кошмар, ставший популярным в соцсетях благодаря ролику Aulos 2017, не хочет появляться в кадре и общаться с журналистами, за что музыканта называют таинственным.