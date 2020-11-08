«Он любит ее, а она любит бить посуду. Вместе с Гудковым и Кошмаром у нас любовь», — такой комментарий к ролику оставила Alyona Alyona.
В клипе исполнительница появляется в образе горничной, которая нравится парню-консьержу, сыгранному Гудковым. На протяжении всего клипа девушка занимается своим любимым делом — бьет посуду.
Видео изобилует необычными эпизодами в стиле Гудкова, например, как консьерж поправляет брюки, глядя на свою возлюбленную.
Это не первая совместная работа артистов, а вот Владимир Кошмар, ставший популярным в соцсетях благодаря ролику Aulos 2017, не хочет появляться в кадре и общаться с журналистами, за что музыканта называют таинственным.