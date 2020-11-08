Актриса, сыгравшая в «Сватах» одну из главных ролей, Татьяна Кравченко на днях снова приоткрыла завесу тайны над съемочным процессом нового сезона сериала у себя в Instagram

«Съёмочный процесс. Всем хорошего дня», — написала Кравченко.

Стало известно, кто сыграет роль Ивана Будько в новом сезоне «Сватов» © svati.tv

«Валюха была технологом на хлебозаводе, а теперь продавец», «Ждём с нетерпением выхода нового сезона! А пока бесконечно смотрим старые сезоны», «Вот увидите, выйдет 7 сезон, все будут разочарованы, начнут писать, что это уже не то. Слишком много прошло времени, и нельзя все время держаться на плаву», — написали поклонники.

«Сваты» — комедийный телесериал «Студии Квартал 95». Вышло уже 6 сезонов, первый в 2008 году, последний — в 2013-м. Сейчас идут съемки 7 сезона, но точной даты выхода многосерийного фильма продюсеры пока не называли.