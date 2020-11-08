«Съёмочный процесс. Всем хорошего дня», — написала Кравченко.
Поклонникам артистка показала одну фотографию, на которой она в роли продавщицы продовольственного магазина. Правда помимо привычного для этой профессии фартука, на ней надет еще и кокошник.
«Валюха была технологом на хлебозаводе, а теперь продавец», «Ждём с нетерпением выхода нового сезона! А пока бесконечно смотрим старые сезоны», «Вот увидите, выйдет 7 сезон, все будут разочарованы, начнут писать, что это уже не то. Слишком много прошло времени, и нельзя все время держаться на плаву», — написали поклонники.
«Сваты» — комедийный телесериал «Студии Квартал 95». Вышло уже 6 сезонов, первый в 2008 году, последний — в 2013-м. Сейчас идут съемки 7 сезона, но точной даты выхода многосерийного фильма продюсеры пока не называли.