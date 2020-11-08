Один из участников украинского дуэта «Время и Стекло» Алексей Завгородний (Позитив) огорошил сообщением о расставании с супругой, дизайнером Анной Андрийчук. Об этом певец на днях объявил в новом выпуске YouTube-шоу 2POPODCAST

Приглашенный гость Марк Прозрачный Гонщик спросил по видеосвязи у Позитива, один ли он сейчас дома и где его вторая половинка.

Певец признался, что один и отношения с женой «давно уже всё».

Продюсеры «Время и стекло» назвали причину распада коллектива © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк Алексей Завгородний (Позитив) и Надя Дорофеева (Додо). Продюсер и один из авторов песен проекта — Алексей Потапенко, более известный как Потап.

Ранее, в марте 2020 года, «Время и Стекло» официально объявили о распаде группы и последнем туре под названием «Финальные титры».

На Украине группу обвиняли в гастролях по России и съемках в рекламных роликах российских компаний.