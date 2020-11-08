Приглашенный гость Марк Прозрачный Гонщик спросил по видеосвязи у Позитива, один ли он сейчас дома и где его вторая половинка.
Певец признался, что один и отношения с женой «давно уже всё».
«Время и Стекло» — украинская поп-группа, образованная в 2010 году. В дуэте выступали Алексей Завгородний (Позитив) и Надя Дорофеева (Додо). Продюсер и один из авторов песен проекта — Алексей Потапенко, более известный как Потап.
Ранее, в марте 2020 года, «Время и Стекло» официально объявили о распаде группы и последнем туре под названием «Финальные титры».
На Украине группу обвиняли в гастролях по России и съемках в рекламных роликах российских компаний.