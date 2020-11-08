Росс заявил, что от украинского берега Крым «уплыл» навсегда, но и российским он не будет. По словам астролога, есть древнее пророчество, согласно которому на территории полуострова будет война «креста и полумесяца». По мнению Росса, это можно трактовать как активную турецкую экспансию.
«Он (Крым — ред.) останется… с Турцией. И все то, что происходит сейчас, — это начало реализации этого прогноза. Речь идет о создании крымской платформы, что инициировал [Владимир] Зеленский, а также о готовности подключиться к работе этой переговорной площадки влиятельных государств, в том числе и Турции», — заявил Влад Росс.
Ранее астролог изучил судьбу правительства Украины и пришел к выводу, что в ближайшее время глобальная смена власти страну не ожидает, отставки парламента или досрочных выборов в Верховную Раду, по его словам, не будет.
Крым вошел в состав РФ в результате референдума 2014 года, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Президент страны Владимир Путин подчеркивал, что вопрос с Крымом закрыт и никакие переговоры о возвращении полуострова Украине невозможны.