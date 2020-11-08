Уроженец Одессы, бывший участник дуэта «Чай вдвоем» певец Стас Костюшкин рассказал о том, что не помышлял о карьере музыканта и даже задумывался о самоубийстве, написал сайт «Дни.ру» 6 ноября

Кошевой из «95 квартала» заявил о кардинальной смене имиджа © Без табу Михаила Костюшкина заявил, что случайно попал в шоу-бизнес, а до тех пор жизнь его не складывалась, из-за чего он даже подумывал наложить на себя руки.

«Однажды я хотел покончить с собой. Просто тогда я не понимал, чего хочу. Учился специальности, которая мне не нравилась, в любви не клеилось. Одним словом, ничего не получалось. Тогда подумал, что в жизни нет смысла…» — рассказал Костюшкин.

Сейчас у него сольная карьера, семья и яркая внешность. Артист активно занимается спортом и хорошо выглядит в свои 49 лет. Костюшкин признался, что боится стареть и хотел бы еще многого в жизни добиться.