Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден 7 ноября объявил о своей победе на выборах, передают РИА Новости

«Америка, для меня большая честь, что ты выбрала меня во главе нашей великой страны. Нам предстоит тяжелая работа, но я обещаю вам следующее: я буду президентом для всех американцев — независимо от того, голосовали вы за меня или нет», — написал политик в Twitter.

Официально итоги голосования еще не подведены. Ранее ряд американских СМИ, в том числе ABC News, CNN, AP и NBC, также объявили о победе на выборах кандидата от Демократической партии.

Самые грязные выборы в истории США © REUTERS, Cheney Orr Камалу Харрис уже поздравили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Борис Джонсон.

Кандидат от республиканцев, действующий президент США Дональд Трамп заявил об имевших место нарушениях при подсчете голосов. Он собирается обратиться в суд для защиты своей позиции.