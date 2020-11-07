Преподавательница украинского языка и литературы лицея №1 города Вараш Ровенской области Жанна Тетенева объяснила отказ от ношения средств защиты религиозными соображениями. Об этом она на днях заявила в сюжете телеканала «Рівне 1»

«Слово Господне мне категорически запрещает носить маску, потому что Господь создал меня по образу и подобию своему. Мы с открытым лицом, как в зеркале, смотрим на Господа, поэтому я отказываюсь носить эти маски и для меня ее надеть — это смерть», — рассказала учительница.

Сообщается, что Тетенева отказывается соблюдать противоэпидемические меры с начала учебного года. Учительница проводит занятия без средств защиты и отказывается измерять температуру.

Киевлянин чуть не устроил массовую резню после замечания о маске © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Тетенева заявила, что не признает вину и планирует обжаловать решение суда.

Ранее, в начале пандемии коронавируса, по благословению Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, в приходах и монастырях Украинской православной церкви было налажено изготовление масок и антисептиков. Никаких запретов на ношение защитных средств в Священном Писании не содержится.