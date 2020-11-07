Популярная певица украинского происхождения Настя Каменских поделилась на днях в Instagram снимком в странной позе и с подписью, растревожившей поклонников певицы

«Сегодня — самый лучший день в жизни! Он дарит безграничные возможности и только нам решать, как с ними поступать… И даже если вы только в начале своего пути к мечте и вам кажется, что ее никогда не достигнуть, — сделайте первый, пусть даже маленький шаг, и ваша мечта станет ближе», — обратилась Каменских к подписчикам.

Каменских ударила Потапа ножом — видео © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

«И самые страшные лосины в жизни», «Перед тем как сделать фото, надо в зеркало смотреть… Срамота», «Красоточка», «Ничего не понятно, но очень интересно», «Ужас», «Настюша, ты беременна?», «Прочитав первую строчку, я подумала,что вы наконец-то решили подарить миру маленького ангелочка», — заволновались фанаты певицы.

В 2019 году Каменских заключила брак с певцом и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко). Детей у пары пока нет.