«Сегодня — самый лучший день в жизни! Он дарит безграничные возможности и только нам решать, как с ними поступать… И даже если вы только в начале своего пути к мечте и вам кажется, что ее никогда не достигнуть, — сделайте первый, пусть даже маленький шаг, и ваша мечта станет ближе», — обратилась Каменских к подписчикам.
На снимке Каменских позирует в розовом топе и коричневых лосинах, изогнувшись и выставив живот.
«И самые страшные лосины в жизни», «Перед тем как сделать фото, надо в зеркало смотреть… Срамота», «Красоточка», «Ничего не понятно, но очень интересно», «Ужас», «Настюша, ты беременна?», «Прочитав первую строчку, я подумала,что вы наконец-то решили подарить миру маленького ангелочка», — заволновались фанаты певицы.
В 2019 году Каменских заключила брак с певцом и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко). Детей у пары пока нет.
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Сегодня — самый лучший день в жизни! 😍 ⠀ Он дарит безграничные возможности и только нам решать, как с ними поступать 🔴🔵 ⠀ И даже если вы только в начале своего пути к мечте и вам кажется, что ее никогда не достигнуть, — сделайте первый, пусть даже маленький шаг и ваша мечта станет ближе ✨ ⠀ Сам путь у ней — это уже классное приключение! 😄 Начните его прямо сейчас ❤️ ⠀ #morningmotivation #bestoftheday