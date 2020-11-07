На ближайшую неделю в рамках ТКГ и на видеоконференции советников глав государств «нормандского формата» запланировано обсуждение плана Киева по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил 7 ноября глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает пресс-служба президента Украины

Согласно информации на сайте, переговоры участников Трехсторонней контактной группы запланированы на 10 ноября. Видеоконференция советников лидеров стран «нормандском формата» — на 13 ноября.

Кулеба объяснил, зачем Киеву на самом деле нужен Нормандский формат © Facebook, Dmytro Kuleba Хайди Грау.

«Я думаю, что мы (советники «нормандской четверки». — Ред.) также рассмотрим предложение украинской стороны. Продолжим говорить и в одном формате, и в другом о таких важных вещах, как возвращение наших людей, которые сегодня незаконно удерживаются на неподконтрольной территории», — заявил Ермак.

Он добавил, что восстановление мира в регионе является приоритетом президента Украины Владимира Зеленского и его команды.

«Нормандская четверка» — группа руководителей четырех стран: Германии, России, Украины и Франции по урегулированию ситуации на востоке Украины. Одним из итогов такой встречи стали договоренности о разработке дополнительных мер по обеспечению перемирия в Донбассе.