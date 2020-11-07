Согласно информации на сайте, переговоры участников Трехсторонней контактной группы запланированы на 10 ноября. Видеоконференция советников лидеров стран «нормандском формата» — на 13 ноября.
По словам Ермака, Украина предложит для обсуждения план действий, который «предусматривает все необходимые условия для прекращения войны на Донбассе». Ранее Киев уже направил его специальному представителю действующего председателя ОБСЕ на Украине Хайди Грау.
«Я думаю, что мы (советники «нормандской четверки». — Ред.) также рассмотрим предложение украинской стороны. Продолжим говорить и в одном формате, и в другом о таких важных вещах, как возвращение наших людей, которые сегодня незаконно удерживаются на неподконтрольной территории», — заявил Ермак.
Он добавил, что восстановление мира в регионе является приоритетом президента Украины Владимира Зеленского и его команды.
«Нормандская четверка» — группа руководителей четырех стран: Германии, России, Украины и Франции по урегулированию ситуации на востоке Украины. Одним из итогов такой встречи стали договоренности о разработке дополнительных мер по обеспечению перемирия в Донбассе.