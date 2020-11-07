Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным ряд двусторонних и международных вопросов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля 7 ноября

Разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры стран подчеркнули решимость бороться с терроризмом во всех его проявлениях.

Из-за позиции России в карабахском конфликте Киев может атаковать Донбасс - Мирзаян © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Стороны также поддержали активизацию усилий для нормализации обстановки в Ливии.

«В ходе обмена мнениями по проблематике внутриукраинского урегулирования акцентирована необходимость неукоснительного выполнения минского «Комплекса мер» и всех договоренностей, достигнутых в «нормандском формате», в том числе на парижском саммите 2019 года», — говорится на сайте Кремля.

Кроме того, сообщается, что речь шла об углублении сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией, в том числе о налаживании связей между российскими профильными структурами и Институтом Пастера в области разработки и производства вакцин.