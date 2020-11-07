Разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры стран подчеркнули решимость бороться с терроризмом во всех его проявлениях.
Президенты выразили озабоченность в связи с продолжающимся конфликтом в Карабахе и вовлечением в него сирийских и ливийских экстремистов. Подтверждена договоренность сторон о дальнейшей работе над дипломатическим разрешением конфликта, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ.
Стороны также поддержали активизацию усилий для нормализации обстановки в Ливии.
«В ходе обмена мнениями по проблематике внутриукраинского урегулирования акцентирована необходимость неукоснительного выполнения минского «Комплекса мер» и всех договоренностей, достигнутых в «нормандском формате», в том числе на парижском саммите 2019 года», — говорится на сайте Кремля.
Кроме того, сообщается, что речь шла об углублении сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией, в том числе о налаживании связей между российскими профильными структурами и Институтом Пастера в области разработки и производства вакцин.