«Десятки тысяч голосов были незаконно получены после 8 вечера во вторник, в день выборов, что полностью и легко изменило результаты в Пенсильвании и некоторых других штатах с крайне небольшим разрывом», — написал американский президент.
Также Трамп отметил, что в ряде штатов, включая Пенсильванию, на участки не были допущены наблюдатели для контроля за процессом подсчета голосов. По его словам, именно из-за этого он утратил лидерство в гонке в ряде ключевых штатов.
Власти Пенсильвании, ответственные за подсчет голосов, заявили, что крупных нарушений на участках зафиксировано не было.
В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп, и демократ Джо Байден.
Во многих штатах разница между претендентами на пост президента составляет десятые доли процента. Оба кандидата создали специальные фонды по борьбе за чистоту выборной процедуры.