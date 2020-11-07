Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе подсчета голосов на выборах президента США в нескольких штатах, в частности в Пенсильвании, допущены вероятные фальсификации. Об этом он написал в Twitter 7 ноября

«Десятки тысяч голосов были незаконно получены после 8 вечера во вторник, в день выборов, что полностью и легко изменило результаты в Пенсильвании и некоторых других штатах с крайне небольшим разрывом», — написал американский президент.

Также Трамп отметил, что в ряде штатов, включая Пенсильванию, на участки не были допущены наблюдатели для контроля за процессом подсчета голосов. По его словам, именно из-за этого он утратил лидерство в гонке в ряде ключевых штатов.

Выдрин о выборах в США: Байден стрелял горохом, а Трамп — громадным ядром © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп, и демократ Джо Байден.

Во многих штатах разница между претендентами на пост президента составляет десятые доли процента. Оба кандидата создали специальные фонды по борьбе за чистоту выборной процедуры.