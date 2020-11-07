Стратегия экономического развития Донбасса будет внесена в украинский парламент весной. Об этом заявил вице-премьер Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает РИА Новости 7 ноября

Повышая ставки. Зачем Донбасс предложил Киеву «дорожную карту» выполнения Минских соглашений © REUTERS, Alexander Ermochenko

«Продолжается работа над Стратегией экономического развития Донецкой и Луганской областей, подконтрольных правительству территорий. Сама стратегия будет внесена на рассмотрение Верховной рады уже весной вместе со всеми сопутствующими актами, которые обеспечат ее реализацию», — сказал Резников.

Стратегия, как уверяют в министерстве, будет концентрироваться на потребностях людей и территориальных общин, а также включать в себя развитие регионов тремя путями: путем создания условий для привлечения внутренних и внешних инвестиций, финансирования развития за счет государственного бюджета, финансирования за счет международных доноров и организаций.