Ранее министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщало, до конца сентября направит на согласование центральными властями, а также руководством Донецкой и Луганской областей, проект концепции будущей Стратегии экономического развития регионов.
«Продолжается работа над Стратегией экономического развития Донецкой и Луганской областей, подконтрольных правительству территорий. Сама стратегия будет внесена на рассмотрение Верховной рады уже весной вместе со всеми сопутствующими актами, которые обеспечат ее реализацию», — сказал Резников.
Стратегия, как уверяют в министерстве, будет концентрироваться на потребностях людей и территориальных общин, а также включать в себя развитие регионов тремя путями: путем создания условий для привлечения внутренних и внешних инвестиций, финансирования развития за счет государственного бюджета, финансирования за счет международных доноров и организаций.