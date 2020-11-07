В ходе встречи подопечные Йовичевича не сумели реализовать голевые моменты. Игроки команды «Колос» Евгений Селезнев и Евгений Смирный забили в ворота днепровцев по одному мячу.
Как передает сайт, после матча в подтрибунном помещении стадиона между игроком «Колоса» и тренером «Днепра-1» началась перепалка.
Тренер противников, хорват Йовичевич попросил Селезнева отвечать ему на украинском языке. Прежде он работал в львовском клубе «Карпаты» и поэтому владеет украинским.
В ответ нападающий Колоса» Селезнев заявил, что Йовичевич, как хорват, не имеет права указывать, как ему говорить в его стране.
Кроме того, отмечается, что во время матча после замены Селезнев обратился к кому-то из пресс-ложи стадиона: «Ты факи мне тыкал, идем».
Затем конфликт удалось остановить с помощью работников стадиона «Днепр-Арена».
Евгений Селезнев — чемпион Украины, обладатель Кубка Украины и Кубка УЕФА, финалист Лиги Европы.
Ранее он высказался в поддержку украинского боксера Усика: «Человек прославляет украинский флаг, а ему о Крыме скотские вопросы задают».