После матча 9-го тура Чемпионата Украины по футболу на стадионе "Днепр-Арена" между главным тренером «Днепра-1» Игором Йовичевичем и нападающим команды «Колос» Евгением Селезневым произошел конфликт. Об этом сообщил 6 ноября сайт tribuna.ua

В ходе встречи подопечные Йовичевича не сумели реализовать голевые моменты. Игроки команды «Колос» Евгений Селезнев и Евгений Смирный забили в ворота днепровцев по одному мячу.

Как передает сайт, после матча в подтрибунном помещении стадиона между игроком «Колоса» и тренером «Днепра-1» началась перепалка.

Тренер противников, хорват Йовичевич попросил Селезнева отвечать ему на украинском языке. Прежде он работал в львовском клубе «Карпаты» и поэтому владеет украинским.

Украинцы массово переходят на русский язык в соцсетях - названа причина © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Кроме того, отмечается, что во время матча после замены Селезнев обратился к кому-то из пресс-ложи стадиона: «Ты факи мне тыкал, идем».

Затем конфликт удалось остановить с помощью работников стадиона «Днепр-Арена».

Евгений Селезнев — чемпион Украины, обладатель Кубка Украины и Кубка УЕФА, финалист Лиги Европы.

Ранее он высказался в поддержку украинского боксера Усика: «Человек прославляет украинский флаг, а ему о Крыме скотские вопросы задают».