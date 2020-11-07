Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что ведется работа над проектом новой конституции страны. Об этом он заявил 7 ноября во время посещения БелАЭС в Островце, передает «Спутник Беларусь»

«Новую Конституцию мы примем, жизнь у нас будет двигаться вперед. Но без всякой ломки и катастроф — белорусам это не надо… Никакой Путин, никакая Россия меня не толкали к этому», — сказал Лукашенко.

По словам белорусского президента, сейчас обсуждается уже третий вариант основного закона страны. Первые два варианта проекта он отклонил, поскольку изменения, по его мнению, были недостаточно радикальными.

Лукашенко рассказал, что проект новой конституции планируется обсудить с экспертами, для чего сейчас собирают рабочую группу специалистов. После этого проект будет представлен на Всебелорусском народном собрании.

Глава Белоруссии подчеркнул, что только народ решит, какой будет конституция.

Ранее, 2 октября, Палата представителей Национального собрания Белоруссии объявила о приеме от граждан предложений по внесению изменений в основной закон страны до 25 октября.