Акция сторонников оппозиции в Минске была запланирована на полдень, у Городской клинической больницы № 1 на станции метро "Академия наук".
На нее призывали прийти медицинских работников, несогласных с действиями власти и итогами выборов президента.
За час до начала марша к больнице были стянуты представители милиции и силовых органов, милицейские микроавтобусы и автозаки.
Когда протестующие собрались, к ним подошла группа омоновцев и забрала всех медиков — участников акции — в автозаки.
Начиная с 9 августа в Белоруссии проходят масштабные акции протеста. Их участники требуют пересмотра итогов выборов президента и изменения политики властей.