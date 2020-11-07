В столице Белоруссии на несанкционированной акции у Городской клинической больницы № 1 силовики задержали несколько десятков человек. Об этом сообщает 7 ноября РИА Новости

Акция сторонников оппозиции в Минске была запланирована на полдень, у Городской клинической больницы № 1 на станции метро "Академия наук".

На нее призывали прийти медицинских работников, несогласных с действиями власти и итогами выборов президента.

Минск отказался проводить перевыборы по требованию ОБСЕ © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Когда протестующие собрались, к ним подошла группа омоновцев и забрала всех медиков — участников акции — в автозаки.

Начиная с 9 августа в Белоруссии проходят масштабные акции протеста. Их участники требуют пересмотра итогов выборов президента и изменения политики властей.