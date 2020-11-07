В частности, с 09:00 (по киевскому времени) 9 ноября 2020 года будет временно закрыт пункт пропуска «Велке Слеменце», с украинской стороны — «Малые Селменцы». Также временно прекращается оформление пешеходов в пункте пропуска «Убля», с украинской стороны «Малый Березный».
В пункте пропуска «Вышне Немецкое», с украинской стороны — «Ужгород», пропуск лиц, которые временно или постоянно проживают на территории Словакии, будет осуществляться с 08:00 до 20:00 (по киевскому времени).
При этом все въезжающие в Словакию должны сдать тест на антитела и находиться в самоизоляции, на пятый день которой сдать ПЦР-тест.
Данные ограничения не касаются лиц, следующих по территории Словакии транзитом, и в соответствии с исключением указа управления здравоохранения Словацкой Республики или письменного исключения.
Пропуск грузового автотранспорта будет осуществляться без ограничений.
Кроме того, с 23 октября в Словакии действует комендантский час.