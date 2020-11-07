«Ну вот пришла и моя очередь. Пошёл на самоизоляцию», — написал руководитель клуба.
В начале октября, после матча с черниговской «Десной», коронавирус был обнаружен у ключевых игроков «Шахтера» — Андрея Пятова и Тараса Степаненко. Затем в донецком клубе выявили 9 игроков с коронавирусом, также заразилось около десятка сотрудников клуба.
Из-за этого также сборная Украины, в основе которой сразу несколько игроков «Шахтера», была вынуждена провести несколько матчей в экспериментальном составе.
После периода самоизоляции большая часть игроков вновь вернулась в строй.
По состоянию на 7 ноября на Украине зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости COVID-19. За последние сутки в стране выявлено 10 746 случаев заражения.