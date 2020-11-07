Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин сдал положительный тест на коронавирус. Об этом он сообщил 6 ноября в Facebook

«Ну вот пришла и моя очередь. Пошёл на самоизоляцию», — написал руководитель клуба.

В начале октября, после матча с черниговской «Десной», коронавирус был обнаружен у ключевых игроков «Шахтера» — Андрея Пятова и Тараса Степаненко. Затем в донецком клубе выявили 9 игроков с коронавирусом, также заразилось около десятка сотрудников клуба.

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После периода самоизоляции большая часть игроков вновь вернулась в строй.

По состоянию на 7 ноября на Украине зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости COVID-19. За последние сутки в стране выявлено 10 746 случаев заражения.