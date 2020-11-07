В субботу, 7 ноября, проходит церемония подключения первого энергоблока станции к объединенной энергосистеме Белоруссии.
«Все так буднично, как будто метро построили. Сегодня исторический момент — Беларусь становится ядерной державой», — заявил Александр Лукашенко по прибытии на станцию.
Как сообщили в Министерстве энергетики, после пуска станции атомная электроэнергия поступает во все регионы страны, пока реактор первого энергоблока работает на мощности 40%.
Сообщается, что среди участников мероприятия — государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
БелАЭС включает в себя два энергоблока мощностью по 1200 МВт. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в 2022 году.