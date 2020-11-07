Президент Белоруссии Александр Лукашенко участвует в процедуре запуска белорусской атомной энергостанции близ города Островец в Гродненской области. Об этом 7 ноября сообщает «Спутник Беларусь»

В субботу, 7 ноября, проходит церемония подключения первого энергоблока станции к объединенной энергосистеме Белоруссии.

«Все так буднично, как будто метро построили. Сегодня исторический момент — Беларусь становится ядерной державой», — заявил Александр Лукашенко по прибытии на станцию.

Литва отправила ноту протеста Белоруссии из-за запуска БелАЭС © Facebook, Белорусская атомная электростанция

Сообщается, что среди участников мероприятия — государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

БелАЭС включает в себя два энергоблока мощностью по 1200 МВт. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в 2022 году.