В Одессе 7 ноября объявлено днем траура в связи со смертью 6 ноября уроженца Одессы, знаменитого сатирика Михаила Жванецкого. Об этом сообщается на сайте пресс-службы городского совета

«В связи со смертью выдающегося одессита, который прославил Одессу на весь мир, почетного гражданина Одессы, народного артиста Украины, президента Всемирного клуба одесситов, писателя-сатирика Михаила Михайловича Жванецкого, 7 ноября 2020 года в Одессе объявлено днем траура», — говорится в заявлении пресс-службы.

Свет близкой звезды. К юбилею Михаила Жванецкого © РИА Новости, Алексей Бойцов | Перейти в фотобанк

Соответствующее распоряжение подписал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Также от лица мэра, городского совета и исполнительного комитета Одессы в заявлении принесены соболезнования родным и близким сатирика.

О смерти Михаила Жванецкого стало известно 6 ноября. Народный артист Украины и России скончался на 87-м году жизни.