«В связи со смертью выдающегося одессита, который прославил Одессу на весь мир, почетного гражданина Одессы, народного артиста Украины, президента Всемирного клуба одесситов, писателя-сатирика Михаила Михайловича Жванецкого, 7 ноября 2020 года в Одессе объявлено днем траура», — говорится в заявлении пресс-службы.
В знак памяти о Жванецком на зданиях Одессы будут приспущены флаги с траурными лентами.
Соответствующее распоряжение подписал мэр Одессы Геннадий Труханов.
Также от лица мэра, городского совета и исполнительного комитета Одессы в заявлении принесены соболезнования родным и близким сатирика.
О смерти Михаила Жванецкого стало известно 6 ноября. Народный артист Украины и России скончался на 87-м году жизни.