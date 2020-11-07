Израильский медицинский центр «Хадасса», расположенный в Иерусалиме, планирует зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в минздраве Израиля. Об этом сообщил генеральный директор больницы профессор Зеев Ротштейн, передает РИА Новости в субботу, 7 ноября

«Из-за того, что мы знаем, что все (российские — ред.) исследования проходят правильно, согласно стандартам, мы запросили всю информацию по вакцине для того, чтобы предоставить ее израильскому минздраву для регистрации этой вакцины в Израиле. Российская вакцина "Спутник V" — это первая вакцина, которая будет представлена для регистрации в Израиле», — сказал Ротштейн.

Московский филиал иерусалимской клиники «Хадасса» также участвует в третьей фазе испытаний российской вакцины. По мнению Ротштейна, представителям израильского минздрава, возможно, придется преодолевать некоторое предубеждение, чтобы зарегистрировать российскую вакцину.

Война вакцин вышла на уровень испытаний. Российский "Спутник V" уже в Индии и Венесуэле © РФПИ и Центр имени Гамалеи | РФПИ и Центр имени Гамалеи | Перейти в фотобанк

«Исторически сложилось, что израильский минздрав относится проще к американским разработкам и настороженно к русским. Они сразу отреагировали, что нет достаточно данных по российской прививке. Именно поэтому мы им и предоставим все данные. В этой папке для регистрации будут все нужные данные по разработке вакцины и заключения исследований по первой и второй стадии испытаний», — отметил Ротштейн.

Как только российская вакцина получит официальную регистрацию, медицинский центр «Хадасса», по словам его директора, планирует импортировать вакцину в Израиль, а также начать производить ее на территории страны.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.