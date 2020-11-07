«Из-за того, что мы знаем, что все (российские — ред.) исследования проходят правильно, согласно стандартам, мы запросили всю информацию по вакцине для того, чтобы предоставить ее израильскому минздраву для регистрации этой вакцины в Израиле. Российская вакцина "Спутник V" — это первая вакцина, которая будет представлена для регистрации в Израиле», — сказал Ротштейн.
Московский филиал иерусалимской клиники «Хадасса» также участвует в третьей фазе испытаний российской вакцины. По мнению Ротштейна, представителям израильского минздрава, возможно, придется преодолевать некоторое предубеждение, чтобы зарегистрировать российскую вакцину.
Ранее Израиль заключил соглашение с несколькими компаниями, в том числе с американский «Модерной», о закупке будущей вакцины.
«Исторически сложилось, что израильский минздрав относится проще к американским разработкам и настороженно к русским. Они сразу отреагировали, что нет достаточно данных по российской прививке. Именно поэтому мы им и предоставим все данные. В этой папке для регистрации будут все нужные данные по разработке вакцины и заключения исследований по первой и второй стадии испытаний», — отметил Ротштейн.
Как только российская вакцина получит официальную регистрацию, медицинский центр «Хадасса», по словам его директора, планирует импортировать вакцину в Израиль, а также начать производить ее на территории страны.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.