Ткаченко отметил, что на Украине заработал механизм рибейтов (налоговых возвратов, которые призваны привлечь киноделов в определенную местность для создания там рабочих мест — ред.)
«По заказу популярного французского вещателя Canal+ французский продакшн Federation Entertainment вместе с компанией Apple Tree Vision готовятся к съемкам в Украине нового англоязычного сериала о космосе», — написал Ткаченко.
Старт съемок сериала под названием «Инфинити» запланирован на март 2021 года.
По словам Ткаченко, большую часть сериала будут снимать на Украине, часть — на космодроме Байконур в Казахстане, а также в Париже.
Он добавил, что к проекту будут привлекать украинских актеров и команды специалистов на площадке.