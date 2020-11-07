Французская компания Federation Entertainment совместно с компанией Apple Tree Vision снимут на Украине шести серийную детективную драму про космос. Об этом 6 ноября на своей странице в Facebook написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко

Ткаченко отметил, что на Украине заработал механизм рибейтов (налоговых возвратов, которые призваны привлечь киноделов в определенную местность для создания там рабочих мест — ред.)

«По заказу популярного французского вещателя Canal+ французский продакшн Federation Entertainment вместе с компанией Apple Tree Vision готовятся к съемкам в Украине нового англоязычного сериала о космосе», — написал Ткаченко.

Длинный метр украинского кино в 2019 году и короткий — в 2020-м

По словам Ткаченко, большую часть сериала будут снимать на Украине, часть — на космодроме Байконур в Казахстане, а также в Париже.

Он добавил, что к проекту будут привлекать украинских актеров и команды специалистов на площадке.