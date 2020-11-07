«У Марины, моей жены, сейчас в больнице от коронавируса умирает мама. Она потеряла сознание. Вы Марине пойдите и расскажите эту всю ерунду, которую вы тут сейчас грузите телезрителям… Это очень личное, когда ты теряешь близкого человека», — заявил он.
Ранее сам Порошенко перенес коронавирус, положительный тест на наличие инфекции он получил 29 сентября. По словам его супруги, у экс-президента диагностировали двустороннее воспаление легких. 13 октября Порошенко получил отрицательный тест на коронавирус.