Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что его теща умирает от коронавируса. Об этом он рассказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» 6 ноября

«У Марины, моей жены, сейчас в больнице от коронавируса умирает мама. Она потеряла сознание. Вы Марине пойдите и расскажите эту всю ерунду, которую вы тут сейчас грузите телезрителям… Это очень личное, когда ты теряешь близкого человека», — заявил он.