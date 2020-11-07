Влияние Соединенных Штатов в самой Белоруссии достаточно минимизировано, между странами на сегодняшний день нет отношений на уровне послов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко

«У Лукашенко были некоторые поползновения в сторону налаживания отношений с республиканцами, но эти отношения разладились. У демократов нет традиционных рычагов воздействия на белорусскую элиту. Это структуры так называемого гражданского общества, или фонд Сороса, все это в Белоруссии не работает на сегодняшний день», — рассказал собеседник издания.

Кость Бондаренко: После американских выборов Украина окажется в незавидной ситуации © РИА Новости, Нина Зотина

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.