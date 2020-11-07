Политики, ориентированные на прошлое, не смогут выстроить в Америке новую ценностную систему. Об этом рассказал венгерский философ и политолог Ласло Кемени в интервью изданию Украина.ру

Кемени отметил, что пожилые Джозеф Байден и Дональд Трамп не могут «перевести Америку в другую плоскость».

При этом то, что сейчас происходит в США, «можно сравнить с желанием плавать в луже», заявил он. Сейчас можно анализировать, каковы истоки происходящего в США и как это повлияло на другие страны мира, но «горизонт не виден», подчеркнул Кемени.

«Ситуация в Америке похожа на преддверие гражданской войны. Тем более что почти у всех есть оружие на руках. Может случиться и так, что будут очень кровавые столкновения», — предостерег политолог.

Асафов пояснил, какие радикальные идеи породит раскол общества в США © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

По его словам, Европа рассчитывает на приход к власти в США неолиберального большинства, и последствия этого выбора отразятся на всем человечестве.

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