Кемени отметил, что пожилые Джозеф Байден и Дональд Трамп не могут «перевести Америку в другую плоскость».
При этом то, что сейчас происходит в США, «можно сравнить с желанием плавать в луже», заявил он. Сейчас можно анализировать, каковы истоки происходящего в США и как это повлияло на другие страны мира, но «горизонт не виден», подчеркнул Кемени.
«Ситуация в Америке похожа на преддверие гражданской войны. Тем более что почти у всех есть оружие на руках. Может случиться и так, что будут очень кровавые столкновения», — предостерег политолог.
Тем временем Евросоюз «в ужасном состоянии», разгорается конфликт с нехристианским миром, и все постсоветские страны в предвоенном положении, напомнил Кемени.
По его словам, Европа рассчитывает на приход к власти в США неолиберального большинства, и последствия этого выбора отразятся на всем человечестве.
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