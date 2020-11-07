Для президента Белоруссии Александра Лукашенко было бы лучше, чтобы на выборах в США победил Дональд Трамп. Об этом рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Джо Байден заявил, что в случае победы на выборах будет добиваться введения санкций в отношении Лукашенко и его окружения. При этом Лукашенко во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео пожелал Дональду Трампу удачи.

Эксперт отметил, что Лукашенко совершил ошибку, сделав ставку на одного кандидата, потому что если победит Байден, то тот будет ненавидеть Лукашенко.

«А еще его вся партия Трампа будет ненавидеть, потому что он «накаркал». Поэтому, я считаю, что Лукашенко здесь неправильно повел себя», — указал Болкунец.

Политолог добавил, что прошлый прогноз и пожелание победы Петру Порошенко закончилось победой Владимира Зеленского, поэтому Лукашенко может второй раз сесть в лужу.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.