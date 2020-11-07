Сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко (Тарзана) Архип опубликовал 4 ноября в Instagram снимок, на котором предстает в смелом образе

«Бутылка вина» всему виной: сын Королевой и Тарзана обнародовал видео девушки без одежды © скриншот видео Архип Грек

«Красный цвет — это всегда праздник. Возбуждает тело и чувства. Всех с Днём народного единства!» — написал Архип.

«Смотрю и представляю, как Архип продолжает дело отца», «Красивый мальчик», «Мужчине нужна красивая фигура. С таким отцом — грех не работать над собой», «Похож на Брэда Питта», «Надо подкачаться и пресс срочно делать», «Срочно надо тренера брать, иначе будет грустно», «Растет замена папе-Тарзану! Знает, чем можно заработать», — отреагировали подписчики парня.

Архипу Глушко 18 лет. Сообщается, что сын звездной пары и сам мечтает о карьере в мире шоу-бизнеса. Он выпустил первый клип «Бутылка вина» под псевдонимом Архип Грек и выступил на сцене в дуэте с матерью.