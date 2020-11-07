Сын Королевой и Глушко позирует на снимке в распахнутой красной шубе и цветастых трениках. Под шубой голый торс без заметных мышц.
«Красный цвет — это всегда праздник. Возбуждает тело и чувства. Всех с Днём народного единства!» — написал Архип.
«Смотрю и представляю, как Архип продолжает дело отца», «Красивый мальчик», «Мужчине нужна красивая фигура. С таким отцом — грех не работать над собой», «Похож на Брэда Питта», «Надо подкачаться и пресс срочно делать», «Срочно надо тренера брать, иначе будет грустно», «Растет замена папе-Тарзану! Знает, чем можно заработать», — отреагировали подписчики парня.
Архипу Глушко 18 лет. Сообщается, что сын звездной пары и сам мечтает о карьере в мире шоу-бизнеса. Он выпустил первый клип «Бутылка вина» под псевдонимом Архип Грек и выступил на сцене в дуэте с матерью.
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Красный цвет- это всегда праздник) Возбуждает тело и чувства👅 Всех с Днём народного единства!😁 #архипглушко #архип #праздник #деньнародногоединства #отдых #чил #chill #vibes #vibe #красный #фото #фотосессия #photography #photo #цвет #ярко #туса #party #instagram #instagood #грек #певец #singer