Тема украинского кризиса и конфликта в Донбассе сегодня не ушла на второй план, но она не является главенствующей в американо-российских отношениях. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар: кто он © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк Дональда Трампа стал кандидат от Демократической партии Джо Байден. Однако победитель пока не назван: в нескольких ключевых штатах еще не завершился подсчет голосов. Трамп уже заявил о своей победе, обвинил в Байдена в попытке «украсть выборы» и подал иск с требованием пересчитать голоса в ряде штатов.

Эксперт считает, что в случае победы Байдена теоретически Америка может заменить немцев и французов как главных двигателей мирного процесса в Донбассе, но вряд ли ее деятельность будет отличаться от того, что делают Берлин и Париж.

К тому же, по его мнению, украинская армия тоже устала воевать, и при Владимире Зеленском ожесточенной войны за Донбасс не будет.

«Американцы будут предлагать Украине какую-то дополнительную помощь. Но нужно учесть, что Байден из-за своего сына влез в коррупционные скандалы на Украине и будет вести себя весьма осторожно, чтобы не быть обвиненным. Не все так однозначно», — указал Рар.

Политолог считает, что этот конфликт будет заморожен по образцу Приднестровья, потому что краткосрочных путей его решения нет.

Может быть, в Госдеп придут проукраински настроенные чиновники вроде Виктории Нуланд, которые сочтут нужным действовать жестче, но трудно сказать, какие конкретно у них есть инструменты влияния, заключил собеседник издания.

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