К опросу президента Украины Владимира Зеленского одновременно с местными выборами, где в том числе был пункт об экономической зоне для Донбасса, нельзя относиться всерьез. Об этом рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: кто он © Руслан Бортник

Социологические опросы показывают, что большинство украинцев готовы поддержать эту зону свободной торговли, хоть и с небольшим перевесом, подчеркнул эксперт.

«Этот опрос — это просто инструмент в руках президента. Возможно, вопрос про экономическую зону появился именно для того, чтобы он мог сказать: «Извините ребята, общество против», — полагает Бортник.

В целом же, добавил политолог, в опросе Зеленского не было ни выборки, ни репрезентативности, и с таким же успехом результаты можно было просто нарисовать.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.