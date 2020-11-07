По результатам опроса Зеленского, который проводился в ходе местных выборов, большинство респондентов выступили против особой экономической зоны для Донбасса. В пользу ее высказались только 46,7% опрошенных.
Социологические опросы показывают, что большинство украинцев готовы поддержать эту зону свободной торговли, хоть и с небольшим перевесом, подчеркнул эксперт.
«Этот опрос — это просто инструмент в руках президента. Возможно, вопрос про экономическую зону появился именно для того, чтобы он мог сказать: «Извините ребята, общество против», — полагает Бортник.
В целом же, добавил политолог, в опросе Зеленского не было ни выборки, ни репрезентативности, и с таким же успехом результаты можно было просто нарисовать.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.