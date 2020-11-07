Конституционный суд Польши фактически запретил делать аборты, признав незаконным прерывание беременности из-за дефектов плода. Такое решение вызвало бурю негодования и протестов не только в самой Польше, но и за ее пределами. Отреагировали на происходящее и украинские звезды, пишет УНИАН 5 ноября

Среди украинской богемы нашлось немало людей, которые поддержали польские протесты постами в Instagram. Например, певица и модель Камалия высказалась, что рожать несчастных и больных детей — не выход из положения.

Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская уверена, что не все в состоянии воспитывать больного ребенка и таким родителям нужно дать право выбора.

Актриса Ольга Сумская считает, что женщина сама имеет право распоряжаться своим телом, а балерина и хореограф Екатерина Кухар — что запрет абортов приведет к росту подпольных незаконных операций и, как следствие, смертей.

На Украину могут хлынуть «аборт-туристки» из Польши © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Павел Зибров, заявив, что в цивилизованной демократической стране у людей всегда есть право выбора.

Оказались среди медиаперсон Украины и ярые противники абортов. Так, певец и продюсер Руслан Квинта назвал прерывание беременности убийствами и заявил, что польский суд своим решением только укрепит семьи.

Ведущий программы «Зірковий шлях» («Звездный путь») Тимур Мирошниченко тоже выступил против абортов, так как считает, что плод в утробе матери — это уже живой человек.

Конституционный суд Польши 22 октября вынес постановление, ужесточающее закон об абортах в стране. В соответствии с ним прерывать беременность теперь нельзя даже в случае тяжелой патологии плода.

Аборт можно сделать только в двух случаях: если врач решит, что беременность грозит жизни женщины, или если произошло изнасилование, правда, в этом случае пострадавшая должна доказать, что зачатие произошло именно в результате насилия.