Перед проведением местных выборов на Украине выдвигались прогнозы о том, что Украину ждет феодализация, и что она станет страной «тысячи хуторов».
Эксперт отметил, что ключевыми победителями местных выборов стали региональные элиты, которые, учитывая слабость власти, будут требовать для себя больше прав и полномочий.
«Если это не будет оформляться законным образом, то региональные элиты продолжат свою старую тактику по скупке силовиков, медиа и других ресурсов, которые есть на местах», — полагает Бортник.
Политолог добавил, что в этом случае будет продолжаться уже идущая скрытая феодализация, которая началась после административно-территориальной реформы.
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