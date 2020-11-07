Сейчас Украина по сути стоит на развилке между регионализацией и феодализацией. Об этом рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: кто он © Руслан Бортник

Эксперт отметил, что ключевыми победителями местных выборов стали региональные элиты, которые, учитывая слабость власти, будут требовать для себя больше прав и полномочий.

«Если это не будет оформляться законным образом, то региональные элиты продолжат свою старую тактику по скупке силовиков, медиа и других ресурсов, которые есть на местах», — полагает Бортник.

Политолог добавил, что в этом случае будет продолжаться уже идущая скрытая феодализация, которая началась после административно-территориальной реформы.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.