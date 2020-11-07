По итогам местных выборов на Украине и «Оппозиционная платформа — За жизнь», и «Европейская солидарность» Петра Порошенко остались при своих результатах, немножко укрепившись. Об этом рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: Местные выборы завершили строительство властной вертикали Зеленского © Facebook, Ruslan Bortnik Вадима Новинского, которые будут контролировать юг и восток Украины вместе с региональными политическими элитами.

«Для ОПЗЖ большая проблема состоит в том, что они в шесть областных советов вообще не прошли. Они очень слабо представлены на западе. Этот кризис до сих пор не решен. Да, они остаются ведущей партией в этом сегменте, но у них появляются конкуренты. Эти выборы однозначного ответа на вопрос о будущем ОПЗЖ не дали. Да, они позволили ОПЗЖ сохранить лицо и нарастить свое присутствие. Но это нельзя считать решающей победой», — считает Бортник.

Что касается «Европейской солидарности», указал политолог, то ситуация на ее фланге даже получше, поскольку она смогла съесть своих конкурентов по политическому сегменту и, по сути, стать единственной праворадикальной партией.

Так что «бело-голубой» сегмент серьезно размыт, а «красно-черный» постепенно консолидируется вокруг «Европейской солидарности», заключил собеседник издания.

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