На фото звезда в классической белой рубашке демонстрирует голливудскую улыбку и роскошную шевелюру. На лице 73-летней артистки не заметно ни одной морщины.
«Красивая… в сравнении с Аллой Пугачевой… конечно, очень красивая. Вот это я понимаю, красота от природы», «Когда будет ваш концерт в Киеве?», «Фото в купальнике нет, а жаль», «Вы прекрасны, но здесь фото обработано в программе Фотошоп!» — написали в комментариях фанаты певицы.
В СМИ не раз писали, что София Ротару прибегает к услугам пластических хирургов, но звезда не комментирует эту информацию. По ее словам, сохранять стройную фигуру и хорошую внешность ей помогает здоровый образ жизни.