Легендарная певица София Ротару разместила на днях в Instagram снимок с обложки нового сингла «Сердце размером с солнце», на котором выглядит совсем юной

Экс-помощница Ротару вышла из тюрьмы, а саму певицу обокрали © Кадр из программы «Звезды сошлись»

«Красивая… в сравнении с Аллой Пугачевой… конечно, очень красивая. Вот это я понимаю, красота от природы», «Когда будет ваш концерт в Киеве?», «Фото в купальнике нет, а жаль», «Вы прекрасны, но здесь фото обработано в программе Фотошоп!» — написали в комментариях фанаты певицы.

В СМИ не раз писали, что София Ротару прибегает к услугам пластических хирургов, но звезда не комментирует эту информацию. По ее словам, сохранять стройную фигуру и хорошую внешность ей помогает здоровый образ жизни.