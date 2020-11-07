Киркоров разместил в Instagram снимок с веранды на фоне башни-паруса отеля «Бурдж-эль-Араб», символа Дубая. При этом артист, согласно тегу, находится в другом роскошном отеле столицы ОАЭ, «Джумейра Эль Нассим».
На снимке, кроме самого артиста, пять его «двойников», они разместились на лежаках и башне, все в ярких образах от Дольче и Габбана.
«Впервые за 9 месяцев представляю большой концерт! Уже сегодня в Дубаи шоу #цветнастроения. Когда рад, что наступил долгожданный день — но образов и дел столько, что хочется создать пару своих клонов… #размножьсебя», — написал артист.
«Сколько Филлипиков», «Как вас много! Не хватает там меня!», «Кто побыл на сцене хотя бы раз, никогда не сможет с неё уйти навсегда. Она даёт колоссальную энергию, и не страшен никакой ковид-19», — отреагировали фанаты в комментариях.
Ранее Киркоров выступил на сцене вместе с украинской певицей Олей Поляковой и заявил о единстве русского и украинского народов.
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Впервые за 9 месяцев представляю большой концерт! Уже сегодня в Дубаи шоу #цветнастроения 💥 Когда рад, что наступил долгожданный день — но образов и дел столько, что хочется создать пару своих клонов… #размножьсебя Побегу готовиться! Устрою вечером жаришку 🔥 Look by @dolcegabbana