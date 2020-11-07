Для того чтобы распознать фейковые пророссийские партии в Белоруссии, нужно изучить бэкграунд тех людей, которые представляют эту партию, опыт организаций, которые предшествовали созданию партии, а также реакцию на эту партию со стороны государственных органов. Об этом рассказал политолог Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Сергея Луща, отметил эксперт, то он был «праворадикалом и неоязычником», и открыто признавался, что стал заниматься интеграцией после беседы с белорусским КГБ.

«Он действительно долгое время критиковался белорусскими националистами, но в целом он является сторонником той линии, которую проводит Лукашенко. Я не помню, чтобы Сергей Лущ подвергался какому-то преследованию, как те же пророссийские публицисты Шиптенко, Алимкин и Павловец», — подчеркнул Безпалько.

Политолог уверен, что такая партия делается, в том числе и в России, для отчетности и очередного распила бюджетных средств, причем это мнение разделяют люди, представляющие белорусское экспертное сообщество.

По большому счету, все это повторение того опыта, который мы имели в отношении Украины и якобы пророссийской партии регионов, заключил собеседник издания.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.