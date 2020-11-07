Не только президент США Дональд Трамп виноват том, что в отношениях между США и ЕС возникли эти трещины. Он был вынужден действовать, исходя из новой стратегии правящих американских элит, которые рассматривают ЕС и Германию в качестве конкурентов Вашингтона. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар: Кто бы ни был у власти в США, Европе пора становиться независимой © РИА Новости, Михаил Климентьев Дональда Трампа стал кандидат от Демократической партии Джо Байден. Однако победитель пока не назван: в нескольких ключевых штатах еще не завершился подсчет голосов. Трамп уже заявил о своей победе, обвинил в Байдена в попытке «украсть выборы» и подал иск с требованием пересчитать голоса в ряде штатов.

Эксперт отметил, что действия Трампа были вызваны желанием американских элит поставить на место европейцев, которые, в частности, обходят Америку с торгово-экономической точки зрения.

«Трамп фактически разрушил международные структуры, которые за один день не выстроить. Если Байден придет к власти, то это еще вопрос, дадут ли ему республиканцы, которые сейчас будут в оппозиции, все это восстановить. Америка на мировой арене играет эгоистично, и это им на руку», — констатировал Рар.

Если что-то и изменится в случае победы Байдена, так это тональность в переговорах между американским и европейским руководством, но ни о каком восстановлении трансатлантического единства речи не идет, добавил политолог.

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