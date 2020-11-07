Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Соперником Дональда Трампа стал кандидат от Демократической партии Джо Байден. Однако победитель пока не назван: в нескольких ключевых штатах еще не завершился подсчет голосов. Трамп уже заявил о своей победе, обвинил в Байдена в попытке «украсть выборы» и подал иск с требованием пересчитать голоса в ряде штатов.
Эксперт отметил, что действия Трампа были вызваны желанием американских элит поставить на место европейцев, которые, в частности, обходят Америку с торгово-экономической точки зрения.
«Трамп фактически разрушил международные структуры, которые за один день не выстроить. Если Байден придет к власти, то это еще вопрос, дадут ли ему республиканцы, которые сейчас будут в оппозиции, все это восстановить. Америка на мировой арене играет эгоистично, и это им на руку», — констатировал Рар.
Если что-то и изменится в случае победы Байдена, так это тональность в переговорах между американским и европейским руководством, но ни о каком восстановлении трансатлантического единства речи не идет, добавил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.